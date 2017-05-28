﻿ ЕАЭС и Китай завершают подготовку перечня интеграционных проектов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАЭС и Китай завершают подготовку перечня интеграционных проектов

29.05.2017 12:56 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

29 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Евразийский экономический союз и Китай завершают подготовку перечня совместных интеграционных проектов для заключения соглашения нового типа о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил сегодня заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов на III Международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

"Набирает обороты переговорный процесс по заключению соглашения нового типа между ЕАЭС и Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве, - сказал Игорь Моргулов. - Завершается подготовка перечня совместных интеграционных проектов. Тем самым закладывается фундамент для выхода на качественно новый уровень сотрудничества в формате "евразийская пятерка+1", что объективно формирует основу изложенного президентом Путиным нового широкого интеграционного контура, того, что называем большим евразийским партнерством".

По словам Игоря Моргулова, инициатива российского лидера предусматривает налаживание двусторонней и многосторонней кооперации государств ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе и с другими заинтересованными странами Азии и Европы, включая партнеров в Евросоюзе, с целью выработки общих стандартов торговли и инвестирования, решения крупных технологических задач, выстраивания эффективных производственных цепочек. Он отметил, что такое партнерство должно базироваться на взаимном уважении различных национальных моделей развития, быть открытым, гибким, разноскоростным и разноуровневым и обеспечивать сближение с другими интеграционными форматами.-0-

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Набирает обороты переговорный процесс по заключению соглашения нового типа между ЕАЭС и Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве", - сказал Игорь Моргулов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
ЕС на год продлил санкции против Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика