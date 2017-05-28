ЕАЭС и Китай завершают подготовку перечня интеграционных проектов

29 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Евразийский экономический союз и Китай завершают подготовку перечня совместных интеграционных проектов для заключения соглашения нового типа о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил сегодня заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов на III Международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

"Набирает обороты переговорный процесс по заключению соглашения нового типа между ЕАЭС и Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве, - сказал Игорь Моргулов. - Завершается подготовка перечня совместных интеграционных проектов. Тем самым закладывается фундамент для выхода на качественно новый уровень сотрудничества в формате "евразийская пятерка+1", что объективно формирует основу изложенного президентом Путиным нового широкого интеграционного контура, того, что называем большим евразийским партнерством".

По словам Игоря Моргулова, инициатива российского лидера предусматривает налаживание двусторонней и многосторонней кооперации государств ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе и с другими заинтересованными странами Азии и Европы, включая партнеров в Евросоюзе, с целью выработки общих стандартов торговли и инвестирования, решения крупных технологических задач, выстраивания эффективных производственных цепочек. Он отметил, что такое партнерство должно базироваться на взаимном уважении различных национальных моделей развития, быть открытым, гибким, разноскоростным и разноуровневым и обеспечивать сближение с другими интеграционными форматами.-0-