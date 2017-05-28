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В Берлине 30 мая пройдет рабочая встреча "нормандской четверки"

29.05.2017 13:33 — Новости Мира | БелТА  
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В Берлине 30 мая пройдет рабочая встреча "нормандской четверки"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча "нормандской четверки" на уровне заместителей министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции пройдет в Берлине 30 мая. Об этом, как сообщают информагентства, заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы продолжаем интенсивное сотрудничество в "нормандском формате" для урегулирования конфликта на востоке Украины, поэтому пригласили завтра в Берлин заместителей министров иностранных дел", - сказал Мартин Шефер. По его словам, "речь пойдет о том, чтобы обсудить ситуацию на местах с акцентом на прекращении огня и выполнении минских договоренностей".

Мартин Шеффер отметил, что в консультациях примет участие и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мартин Шеффер отметил, что в консультациях примет участие и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик.

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