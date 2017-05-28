29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча "нормандской четверки" на уровне заместителей министров иностранных дел Германии, России, Украины и Франции пройдет в Берлине 30 мая. Об этом, как сообщают информагентства, заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

"Мы продолжаем интенсивное сотрудничество в "нормандском формате" для урегулирования конфликта на востоке Украины, поэтому пригласили завтра в Берлин заместителей министров иностранных дел", - сказал Мартин Шефер. По его словам, "речь пойдет о том, чтобы обсудить ситуацию на местах с акцентом на прекращении огня и выполнении минских договоренностей".

Мартин Шеффер отметил, что в консультациях примет участие и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик.-0-