100 лет со дня рождения Кеннеди. Жизнь и смерть 35-го президента США в фотографиях

29 мая исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых запомнившихся президентов США — Джона Фицджералда Кеннеди. Он был 35-м главой Белого дома, занимал пост более двух лет. Возможно, он был не самым успешным руководителем США, но его харизма и стиль оставили след в памяти американского народа. На время его президентства пришелся Карибский кризис, отправка войск во Вьетнам, космическая гонка с СССР, положено начало борьбы с расовой дискриминацией.

Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года из винтовки, когда он ехал в открытом автомобиле вместе с женой Жаклин в президентском кортеже. В убийстве обвинили Ли Харви Освальда. По версии следствия, он действовал в одиночку и таким образом хотел прославиться. Убийство 46-летнего президента Америки до сих пор будоражит общественность. Жизнь и смерть президента Кеннеди — в фотографиях Reuters.



Слева направо: Джозеф Кеннеди-младший, Кэтлин Кеннеди, Розмари Кеннеди и Джон Ф. Кеннеди в городе Кохассет, штат Массачусетс, США, 1928 год



Кеннеди жонглирует во время своей поездки в Европу. Германия, 1937 год



Кеннеди держит собаку по кличке Дункер во время своего турне по Европе летом 1937 года. Гаага



Конгрессмен Кеннеди на параде Банкер-Хилл в Чарлстауне, штат Массачусетс, 17 июня 1950 года



Жаклин Кеннеди Онассис с сенатором Кеннеди, 1953 год



Президент Кеннеди произносит речь во время своей инаугурации. Вашингтон, 1961 год



Президент Кеннеди и его жена Жаклин после инаугурации, 1961 год



Кеннеди встречается с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в резиденции посольства США в Вене. Австрия, июнь 1961 год



35-й президент США вместе с женой сидят в машине возле Белого дома, 1961 год



Кеннеди на встрече с представителями Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) в Овальном кабинете, 1961



Кеннеди и астронавт Джон Гленн-младший заглядывают в космический корабль «Дружба-7», 1962 год



Президентская чета наблюдает с борта корабля USS Joseph P. Kennedy Jr. за регатой, 1962 год



Президент Кеннеди подписывает прокламацию для запрета на поставки вооружений на Кубу. Белый дом, 1962 год



Кеннеди сидит на борту яхты береговой охраны США у побережья штата Мэн, 1962 год



Кеннеди прощается с отцом перед командировкой, 1963 год



Братья Кеннеди в Белом доме, 1963 год



Кеннеди с дочерью Кэролайн во время прогулки на яхте, 1963 год



Президент со своим сыном Джоном Кеннеди-младшим, 1963 год



Президент со своим сыном Джоном Кеннеди-младшим в Овальном кабинете Белого дома, 1963 год







Кеннеди вместе с женой за несколько мнговений до выстрела. Даллас, 22 ноября 1963 года