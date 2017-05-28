100 лет со дня рождения Кеннеди. Жизнь и смерть 35-го президента США в фотографиях
Размер текста:
A
A
A
29 мая исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых запомнившихся президентов США — Джона Фицджералда Кеннеди. Он был 35-м главой Белого дома, занимал пост более двух лет. Возможно, он был не самым успешным руководителем США, но его харизма и стиль оставили след в памяти американского народа. На время его президентства пришелся Карибский кризис, отправка войск во Вьетнам, космическая гонка с СССР, положено начало борьбы с расовой дискриминацией.
Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года из винтовки, когда он ехал в открытом автомобиле вместе с женой Жаклин в президентском кортеже. В убийстве обвинили Ли Харви Освальда. По версии следствия, он действовал в одиночку и таким образом хотел прославиться. Убийство 46-летнего президента Америки до сих пор будоражит общественность. Жизнь и смерть президента Кеннеди — в фотографиях Reuters.
Слева направо: Джозеф Кеннеди-младший, Кэтлин Кеннеди, Розмари Кеннеди и Джон Ф. Кеннеди в городе Кохассет, штат Массачусетс, США, 1928 год Кеннеди жонглирует во время своей поездки в Европу. Германия, 1937 год Кеннеди держит собаку по кличке Дункер во время своего турне по Европе летом 1937 года. Гаага Конгрессмен Кеннеди на параде Банкер-Хилл в Чарлстауне, штат Массачусетс, 17 июня 1950 года Жаклин Кеннеди Онассис с сенатором Кеннеди, 1953 год Президент Кеннеди произносит речь во время своей инаугурации. Вашингтон, 1961 год Президент Кеннеди и его жена Жаклин после инаугурации, 1961 год Кеннеди встречается с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в резиденции посольства США в Вене. Австрия, июнь 1961 год 35-й президент США вместе с женой сидят в машине возле Белого дома, 1961 год Кеннеди на встрече с представителями Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) в Овальном кабинете, 1961 Кеннеди и астронавт Джон Гленн-младший заглядывают в космический корабль «Дружба-7», 1962 год Президентская чета наблюдает с борта корабля USS Joseph P. Kennedy Jr. за регатой, 1962 год Президент Кеннеди подписывает прокламацию для запрета на поставки вооружений на Кубу. Белый дом, 1962 год Кеннеди сидит на борту яхты береговой охраны США у побережья штата Мэн, 1962 год Кеннеди прощается с отцом перед командировкой, 1963 год Братья Кеннеди в Белом доме, 1963 год Кеннеди с дочерью Кэролайн во время прогулки на яхте, 1963 год Президент со своим сыном Джоном Кеннеди-младшим, 1963 год Президент со своим сыном Джоном Кеннеди-младшим в Овальном кабинете Белого дома, 1963 год
Кеннеди вместе с женой за несколько мнговений до выстрела. Даллас, 22 ноября 1963 года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года из винтовки, когда он ехал в открытом автомобиле вместе с женой Жаклин в президентском кортеже. В убийстве обвинили Ли Харви...
Как научиться слышать своего ангела-хранителя
15:53,
Flytothesky
Мощный взрыв прогремел в Белграде
17:26,
Sputnik Беларусь
Трое погибших и четверо пострадавших. В Пермском крае пикап с гомельскими номерами врезался в автобус
19:53,
Tut.by
Никита Букаткин: «Столько «точек» – уже люди «кончали». Все бьют по «девяткам» – стальные яйца у людей»
21:16,
Tribuna.com
Жарко о начале школьных занятий в 9.00: "Мы же должны думать о здоровье детей"
06:12,
Tut.by
Забавный случай, который произошел с Альбертом Эйнштейном и его шофером
16:09,
Flytothesky
Трое белорусов погибли в ДТП в российской провинции
17:25,
Tut.by
Трое белорусов погибли в ДТП в Пермском крае
16:48,
БелТА
Новые ПДД, мегатонны турецких помидоров и "лабутены" на МТЗ - все за выходные
07:00,
Tut.by
Красота требует жертв: почему женщины калечат женщин
08:40,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Комментарии