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Патриарх Кирилл сравнил законы о гей-браках с нацистскими

29.05.2017 16:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Принимаемые в ряде стран законы об однополых браках «порывают с нравственной природой человека и вызывают такое же возмущение людей, как и законы фашистской Германии», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Патриарх считает, что законы, противоречащие нравственным принципам, не могут считаться обязательными.

«Если закон порывает свою связь с нравственностью, он перестает быть для человека обязательным», — сказал патриарх, выступая в Бишкекском университете.

Предстоятель РПЦ заметил, что люди восстают против законов о гей-браках «по той же причине, по которой восставали и против фашистских законов, и против законов апартеида — законы порывают с нравственностью».

«Я глубоко убежден в том, что этот соблазн, если хотите, историческое искушение, которое привело некоторые страны к принятию этих просто из ряда вон выходящих законов, что все это должно пройти, потому что в противном случае человеческое общество, разорвав связь между свободой и нравственной ответственностью, между правом и нравственным началом, станет нежизнеспособным», — сказал патриарх Кирилл.

В настоящее время в 20 странах мира узаконены однополые браки. Первой такой страной стали Нидерланды, где однополые пары могут регистрировать браки с 1 апреля 2011 года.

Согласно отчету Центрального статистического бюро Нидерландов, с 2001 года по 2015 год в Нидерландах было заключено 21 331 однополых браков: 11 196 между двумя женщинами и 10135 между двумя мужчинами. В тот же период было заключено 1 077 944 разнополых браков.

В России однополые браки не признаются, и любые другие формы союзов для однополых пар законодательством не предусмотрены.

 
 
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Патриарх считает, что законы, противоречащие нравственным принципам, не могут считаться обязательными.

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