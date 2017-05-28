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Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы, погиб один человек

29.05.2017 16:48 — Новости Мира | БелТА  
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Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы, погиб один человек
Фото ТАСС

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураганный ветер повалил деревья и легкие щиты в ряде округов российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Отмечается, что на многих улицах Москвы упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты.

Как сообщают РИА Новости, поваленное ветром дерево убило человека около метро "Университет" на юго-западе Москвы. Официального подтверждения этой информации пока нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Отмечается, что на многих улицах Москвы упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты.

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