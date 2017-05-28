|
Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы, погиб один человек
29.05.2017 16:48 — Новости Мира | БелТА
Фото ТАСС
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураганный ветер повалил деревья и легкие щиты в ряде округов российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Отмечается, что на многих улицах Москвы упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты.
Как сообщают РИА Новости, поваленное ветром дерево убило человека около метро "Университет" на юго-западе Москвы. Официального подтверждения этой информации пока нет.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что на многих улицах Москвы упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии