Шквалистый ветер повалил деревья в ряде округов Москвы, погиб один человек

Фото ТАСС

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураганный ветер повалил деревья и легкие щиты в ряде округов российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Отмечается, что на многих улицах Москвы упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты.

Как сообщают РИА Новости, поваленное ветром дерево убило человека около метро "Университет" на юго-западе Москвы. Официального подтверждения этой информации пока нет.-0-