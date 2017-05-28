На Москву обрушился ураган, погибли четыре человека

Фото ТАСС

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Москву обрушился сильный ураган. Ветром повалило множество деревьев, были повреждены рекламные щиты, строительные ограждения, пострадали машины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы, из-за урагана погибли четыре человека.

Известно, в частности, что на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру ветром повалило дерево и придавило насмерть человека. Также порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов, от травм погиб человек. Подробности о двух других погибших пока не сообщаются.

За несколько часов в оперативные службы Москвы из-за урагана поступило свыше 150 звонков, в которых говорилось о поваленных утром деревьях и поврежденных автомобилях.

Движение автотранспорта затруднено в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве.

Ранее МЧС России объявил на 29 мая в Москве штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра ожидались до 17-22 метров в секунду. По информации Гидрометцентра, к ночи в российской столице может выпасть до 12 миллиметров осадков, что составляет 23,5% месячной нормы.-0-