Число погибших из-за урагана в Москве достигло шести человек

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за сильного урагана, который обрушился сегодня на Москву, достигло шести человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Сообщается, что от упавшего дерева на ВДНХ погибла девушка. Две женщины погибли из-за падения деревьев на Преображенской улице и в Измайловском районе. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево вблизи дома №18 на Ломоносовском проспекте. Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру из-за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку из земли на Кировоградской улице и отбросил ее в сторону пешеходов, от травм погиб человек.

Более 40 человек обратились за медпомощью из-за урагана, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы отметили, что все экстренные службы столицы переведены в усиленный режим работы. Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений, поврежденных павильонов наземного общественного транспорта.

Шквалистым ветром в некоторых округах Москвы повалены деревья и рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили. За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило свыше 150 звонков из-за урагана.

Также сообщается, что ураган повалил более ста деревьев в подмосковных Люберцах. Аварийно-спасательные службы Люберецкого округа начали ликвидацию последствий стихии.-0-