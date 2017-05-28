Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня на индонезийском острове Сулавеси, сообщают информагентства со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 74 км от города Палу. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.-0-