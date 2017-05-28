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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии
29.05.2017 18:11 — Новости Мира | БелТА
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня на индонезийском острове Сулавеси, сообщают информагентства со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 74 км от города Палу. Очаг залегал на глубине 20 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.-0-
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Эпицентр подземных толчков находился в 74 км от города Палу. Очаг залегал на глубине 20 км.
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