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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии

29.05.2017 18:11 — Новости Мира | БелТА  
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Индонезии

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня на индонезийском острове Сулавеси, сообщают информагентства со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 74 км от города Палу. Очаг залегал на глубине 20 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Эпицентр подземных толчков находился в 74 км от города Палу. Очаг залегал на глубине 20 км.

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