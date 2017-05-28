Ураган в Москве унес жизни 11 человек

29 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В результате урагана в Москве погибли 11 человек, еще 50 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент здравоохранения.

"Из-за обрушившегося на Москву шквалистого ветра за медицинской помощью в настоящий момент обратилось более 50 пострадавших, среди них есть дети, обращения продолжаются, 11 человек погибли", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, больные поступают в десять больниц города. "Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме", - подчеркнул он. Представитель департамента отметил, что данные по количеству пострадавших будут уточняться.

Ранее сообщалось о семи погибших и 69 пострадавших.

Все экстренные службы российской столицы переведены в усиленный режим работы. Идет уборка и вывоз упавших деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений, поврежденных павильонов наземного общественного транспорта.

Шквалистым ветром в некоторых округах Москвы повалены деревья и рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили. За несколько часов в оперативные службы Москвы поступило свыше 150 звонков из-за урагана.-0-