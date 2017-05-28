Макрон: ни одна важная международная проблема не может быть решена без участия России

Эмманюэль Макрон

29 мая, Версаль /БЕЛТА - ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул значимость России в современном мире. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Ни одна важная проблема в мире не может быть решена без участия России", - сказал Эмманюэль Макрон.

Он также выразил желание укрепить взаимодействие с Россией по Сирии. По его словам, для выхода из кризиса в Сирии "необходимо искать инклюзивное политическое решение".

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что в ходе встречи "напомнил о том, какие были приоритеты Франции". "Я думаю, что мы можем работать по этим вопросам сообща", - сказал он.

На встрече обсуждалась и ситуация в Украине. Президент Франции заявил, что Москва и Франция выступили за проведение в ближайшее время встречи в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина). "Мы подробно обсудили различные детали ситуации в Украине и реализацию минского процесса. Мы высказались за то, чтобы в ближайшее время был проведен обмен мнениями в "нормандском формате", - добавил Эмманюэль Макрон.

Глава французского государства поблагодарил Владимира Путина за визит во Францию. Переговоры лидеров продолжались 2 часа 45 минут. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон встречаются впервые. Их беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.-0-