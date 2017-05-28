Путин: интересы России и Франции важнее текущей политической конъюнктуры

Владимир Путин

29 мая, Версаль /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что фундаментальные интересы Москвы и Парижа важнее текущей политической конъюнктуры. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры", - сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что за последние годы ни одна французская компания из почти 500 не покинула российский рынок. По его словам, прямые французские инвестиции в экономику России увеличились в 2016 году на $2,5 млрд, а товарооборот двух стран вырос на 14%. За первый квартал этого года товарооборот вырос уже более чем на 23%.

Владимир Путин добавил, что обсуждалось также гуманитарное взаимодействие, необходимость наращивать молодежные обмены. Глава российского государства обратил внимание на то, что в окружении Эмманюэля Макрона немало сотрудников знают русский язык. "Это настраивает на позитивный лад, - отметил президент России. - Надеюсь, что у нас здесь будет больше сторонников, людей, которые нас понимают, чувствуют и с которыми можно будет предметно обсуждать вещи, представляющие для нас взаимный интерес".

Россия и Франция видят возможные точки соприкосновения по ключевым вопросам международной политики и могут двигаться к разрешению имеющихся проблем, заявил Владимир Путин.

"Восстанавливается товарооборот, мы сейчас занимались поиском путей и точек соприкосновения по ключевым вопросам международной повестки дня, и, как мне кажется, мы их видим, мы в состоянии общими усилиями двигаться, во всяком случае попытаться начать общее движение к разрешению ключевых проблем сегодняшнего дня", - сказал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, есть ли что отметить позитивное в российско-французских отношениях, российский лидер обратил внимание, что его визит приурочен к 300-летию поездки во Францию Петра Первого. "Эта поездка была значимым событием в наших двусторонних отношениях - как же нечего отмечать? Вот, 300-летие поездки отмечаем; было бы желание что-нибудь отметить, а если желание есть, мы всегда найдем что", - с улыбкой сказал президент России.-0-