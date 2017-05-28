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Молдова объявила персонами нон грата пять российских дипломатов
29.05.2017 19:38 — Новости Мира | Tut.by
Власти Молдовы объявили персонами нон грата пятерых дипломатов посольства России в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.
Имена дипломатов не называются.
Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил о получении соответствующего документа.
«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — сказал он.
Ранее сообщалось, что
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Имена дипломатов не называются.
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