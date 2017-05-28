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Молдова объявила персонами нон грата пять российских дипломатов

29.05.2017 19:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Молдовы объявили персонами нон грата пятерых дипломатов посольства России в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Имена дипломатов не называются.

Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин сообщил о получении соответствующего документа.

«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии заявили о высылке из страны двух российских дипломатов.

 
 
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