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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ураган в Москве (обновляется)

29.05.2017 21:15 — Новости Мира | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Ураган в Москве (обновляется)
Фото ТАСС

Двадцать девятого мая столицу России накрыл мощный ураган. Ветром повалены деревья, сломаны строительные ограждения и рекламные щиты, разбиты автомобили. Но страшнее то, что погибли люди. Экстренные службы Москвы говорят об одиннадцати погибших, пострадавших в результате разгула стихии более пятидесяти. Цифры не окончательны.

 
 
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Двадцать девятого мая столицу России накрыл мощный ураган. Ветром повалены деревья, сломаны строительные ограждения и рекламные щиты, разбиты автомобили. Но...

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