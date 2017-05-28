ФОТОРЕПОРТАЖ: Ураган в Москве (обновляется)

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Двадцать девятого мая столицу России накрыл мощный ураган. Ветром повалены деревья, сломаны строительные ограждения и рекламные щиты, разбиты автомобили. Но страшнее то, что погибли люди. Экстренные службы Москвы говорят об одиннадцати погибших, пострадавших в результате разгула стихии более пятидесяти. Цифры не окончательны.