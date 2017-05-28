Права ЛГБТ в Чечне, пропаганда и СМИ, терроризм. О чем говорили Путин и Макрон на первой встрече

Обсудили проблемы терроризма, договорились «вместе следить» за ситуацией с правами ЛГБТ-сообщества в Чечне и развивать диалог между двумя странами, чтобы «избежать возможного недопонимания». Об этом, как сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин, речь шла в ходе их первой встречи в Версале.





О борьбе с терроризмом

Президент России заявил, что Москва и Париж полны решимости искать совместные решения проблемам Сирии, Украины, ракетной программы КНДР, а также терроризма. «Говорили об украинском кризисе, говорили о возможностях урегулирования сирийской проблемы, разумеется, не обошли вниманием и такую сложную и опасную, на мой взгляд, ситуацию, как ситуация с ядерной проблемой в Северной Корее и с северокорейской ракетной программой. Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам — разумеется, таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а улучшали ее», — сообщил Владимир Путин журналистам, сообщает ТАСС .

Как отметил Эмманюэль Макрон, что касается украинского конфликта, то Париж и Москва считают необходимым «в самые краткие сроки» провести новый саммит в «нормандском формате» с участием Киева и Берлина.

Президент Франции также напомнил, что в Париже считают «красной линией» в Сирии использование химического оружия «кем бы то ни было». «Любое использование химического оружия будет немедленно наказываться, в любом случае со стороны Франции», — цитирует французского президента RFI .

Макрон также подчеркнул, что Франция желает, помимо борьбы с террористическими группировками, политического решения сирийского конфликта.

О значимости России в современном мире

Макрон также отметил значимость России в современном мире.

«Ни одна важная проблема в мире не может быть решена без участия России. Нам обязательно следует обеспечить проведение совместных действий. Потому что если мы не создадим для этого необходимые условия, мы не сможет продвигаться вперед по важнейшим вопросам», — сказал Макрон.

По словам Эмманюэля Макрона, они договорились создать «франко-российский форум гражданского общества», чтобы углубить диалог между двумя странами и «избежать возможного недопонимания».

«Мы хотели бы, чтобы между представителями гражданского общества были более тесные связи, конструктивный диалог», — сказал он. Макрон отметил, что подобное взаимодействие уже существует между Германией и Россией. «Мы хотели бы пойти этим путем», — добавил французский президент.





О правах геев в Чечне

Эмманюэль Макрон также сообщил, что намерен следить за ситуацией с представителями ЛГБТ-сообществ в Чечне.

«Я сообщил президенту Путину, чего ждет Франция, и мы договорились регулярно вместе отслеживать эту ситуацию», — заявил Макрон.

«Президент Путин сообщил мне, что неоднократно принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, чтобы узнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту непростую ситуацию», — добавил он, пообещав, что будет «крайне бдителен относительно вопросов, которые касаются наших ценностей».

Макрон также напомнил, насколько важно для Парижа соблюдение прав всего гражданского общества.

О СМИ и пропаганде

Французский президент также высказался по поводу работы Russia Today и Sputnik, назвав их «органами влияния и пропаганды». Такую характеристику российским СМИ он дал, отвечая на вопрос корреспондента RT France (французской службы Russia Today), которая сообщила, что у российских журналистов были «определенные сложности» с получением доступа к предвыборному штабу Макрона во время избирательной кампании во Франции.

«Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты. Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету», — заявил Макрон. Он отметил, что сотрудники этих СМИ «вели себя как органы влияния», а не как журналисты.

Макрон заверил, что собирается «иметь образцовые отношения с журналистами, если они журналисты».

Владимир Путин прилетел с визитом в Париж 29 мая. Лидеры двух стран встретились впервые. Как сообщает ТАСС, их переговоры продолжались 2 часа 45 минут. Беседа началась в узком составе, с участием только помощников. Затем к ним присоединились члены делегаций.

«Это был первый обмен мнениями. На мой взгляд, он получился откровенным и очень открытым. Мы многое сказали друг другу», — охарактеризовал встречу Эмманюэль Макрон.





В программе визита Путина также посещение выставки, посвященной 300-летию поездки во Францию Петра I, а также Российского духовно-культурного центра в Париже.