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Преступник вступил в перестрелку с полицейскими в Майами после спора о парковке

29.05.2017 22:23 — Новости Мира | БелТА  
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СМИ сообщают о перестрелке в Майами, которую устроил вооруженный мужчина с местными полицейскими.

25-летний подозреваемый открыл огонь в туристическом районе Майами в тот момент, когда он решил припарковаться на одной из центральных улиц города. Мужчина повздорил с двумя полицейскими и выстрелил в них. Оба они впоследствии скончались от полученных ранений. Преступник попытался скрыться с места происшествия, однако врезался в два полицейских автомобиля, выставленных на дороге для его перехвата.

MIAMI BEACH: 2 dead after shooting over a parking spot on Sunday night pic.twitter.com/K17ntSjQPK

Полицейские открыли по нападавшему, который не оставлял попыток скрыться, огонь. Как выяснилось, с ним в машине находились еще три человека. Один из пассажиров был убит, трое других людей задержаны.

Ничего не сообщается о мотивах преступника. Полиция пока не рассматривает случившееся как теракт, считая это скорее актом агрессии или результатом ссоры. По некоторым сведениям, пострадавших гораздо больше, поэтому полиция уже возбудила уголовное дело в отношении обвиняемого.

 
 
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Ничего не сообщается о мотивах преступника. Полиция пока не рассматривает случившееся как теракт, считая это скорее актом агрессии или результатом ссоры. По...

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