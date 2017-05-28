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На авиашоу в Великобритании разбился редкий истребитель

29.05.2017 22:44 — Новости Мира | БелТА  
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На авиашоу в Великобритании разбился редкий истребитель

Во время авиашоу в Даксфорде (Англия) при заходе на посадку потерпел крушение раритетный палубный истребитель Sea Vixen, передают информагентства. У машины, разработанной в 60-ые гг. XX века и считавшейся эталоном надежности, не выдвинулось шасси.

Пилот вынужден был применить аварийную посадку и посадить самолет "на брюхо". Он успел катапультироваться.

Сообщается, что самолеты данного типа находились на вооружении британским ВВС до 1972 года. В местном музее оставался последний экземпляр Vixen, который был на ходу. Именно он и потерпел крушение.

 
 
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Пилот вынужден был применить аварийную посадку и посадить самолет "на брюхо". Он успел катапультироваться.

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