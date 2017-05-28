|
В Киеве "взорвалась" труба: пострадавших нет, повреждены автомобили
29.05.2017 23:03 — Новости Мира | БелТА
Фото Александр Гусев (Facebook)
В Киеве на Голосеевском проспекте возле дома №27 произошел прорыв трубы диаметром около 80 см, передают информагентства. Фонтан воды поднялся на высоту от пяти до семи этажей.
В зоне поражения оказались припаркованные автомобили и здание, расположенное неподалеку. В нем повыбивало стекла на втором и третьем этажах. Люди были эвакуированы с места происшествия.
Сообщается, что прорвало трубу водоснабжения. На месте прорыва образовалась воронка диаметром в несколько метров.
В "Киевнерго" сообщили, что прорыв произошел во время гидравлических испытаний участка трубы, эксплуатируемого уже свыше 25 лет. В ходе испытаний произошла утечка охлажденной теплосетевой воды и образовалась промоина диаметром от 2 до 3 метров.
Повреждение было устранено и протечка локализована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что прорвало трубу водоснабжения. На месте прорыва образовалась воронка диаметром в несколько метров.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии