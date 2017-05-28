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В Киеве "взорвалась" труба: пострадавших нет, повреждены автомобили

29.05.2017 23:03 — Новости Мира | БелТА  
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В Киеве "взорвалась" труба: пострадавших нет, повреждены автомобили
Фото Александр Гусев (Facebook)

В Киеве на Голосеевском проспекте возле дома №27 произошел прорыв трубы диаметром около 80 см, передают информагентства. Фонтан воды поднялся на высоту от пяти до семи этажей.

В зоне поражения оказались припаркованные автомобили и здание, расположенное неподалеку. В нем повыбивало стекла на втором и третьем этажах. Люди были эвакуированы с места происшествия.

Сообщается, что прорвало трубу водоснабжения. На месте прорыва образовалась воронка диаметром в несколько метров.

В "Киевнерго" сообщили, что прорыв произошел во время гидравлических испытаний участка трубы, эксплуатируемого уже свыше 25 лет. В ходе испытаний произошла утечка охлажденной теплосетевой воды и образовалась промоина диаметром от 2 до 3 метров.

Повреждение было устранено и протечка локализована.

 
 
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Сообщается, что прорвало трубу водоснабжения. На месте прорыва образовалась воронка диаметром в несколько метров.

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