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Из-за урагана в Москве обратились за помощью около 150 человек

29.05.2017 23:24 — Новости Мира | БелТА  
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Из-за урагана в Москве обратились за помощью около 150 человек

Вследствие урагана, обрушившегося на столицу России в понедельник, медицинская помощь в той или иной степени потребовалась почти 150 жителям и гостям столицы, передают информагентства.

Напомним, ранее стало известно, что 11 человек погибли в результате непогоды. Синоптики сообщают, что ураган может утихнуть только к утру 30 мая.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, ураган был невиданной силы и повалил около 3,5 тыс. деревьев, повредил много конструкций, зданий, сооружений во многих районах города.

 
 
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Напомним, ранее стало известно, что 11 человек погибли в результате непогоды. Синоптики сообщают, что ураган может утихнуть только к утру 30 мая.

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