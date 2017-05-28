Из-за урагана в Москве обратились за помощью около 150 человек

Вследствие урагана, обрушившегося на столицу России в понедельник, медицинская помощь в той или иной степени потребовалась почти 150 жителям и гостям столицы, передают информагентства.

Напомним, ранее стало известно, что 11 человек погибли в результате непогоды. Синоптики сообщают, что ураган может утихнуть только к утру 30 мая.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, ураган был невиданной силы и повалил около 3,5 тыс. деревьев, повредил много конструкций, зданий, сооружений во многих районах города.