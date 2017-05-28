Вулкан Богослов на Аляске выбросил столб пепла на высоту свыше 13 км

Вулкан Богослов, расположенный на Алеутских островах у побережья Аляски, выбросил огромный столб пепла на высоту примерно 13,7 км. Власти штата, как сообщают информационные агентства, объявили "красный" уровень опасности, который позже был понижен до "оранжевого".

Обсерватория Аляски предупреждает, что видимость для пилотов самолетов в месте выброса почти равняется нулю. Новое извержение может произойти в любой момент, хотя предпосылок к повторному выбросу пока нет.

Жителям ближайшего населенного городка Уналашка ничего не угрожает. Четыре тысячи человек проживают более чем в 100 км от места расположения вулкана.