Бундесвер начал тестировать форму для беременных женщин-солдат

Министерство обороны Германии начало тестирование военной формы для беременных женщин-солдат. Об этом сообщает бундесвер в понедельник, 29 мая. В пресс-релизе демонстрируется образец такой формы.



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В заметке указано, что решение создать военную форму и ее полевой вариант для беременных военнослужащих было принято министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) еще в конце 2015 года. С тех пор специальная команда занималась разработкой подходящих моделей, а теперь бундесвер сообщил о начале тестирования, для которого были выбраны 60 добровольцев. Внедрение нового типа формы запланировано на 2018 год.

На данный момент в бундесвере служат более 20 тысяч женщин, и около 400 из них сейчас беременны.