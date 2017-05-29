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Россиянин, которого толпа хотела линчевать за оскорбления, взят в Мексике под стражу
30.05.2017 01:56 — Новости Мира | Tut.by
Россиянина Алексея Макеева, которого ранили в результате драки с жителями мексиканского города Канкун, выписали из больницы и поместили под стражу. Об этом «РИА Новости» сообщил консул России в Мехико Дмитрия Болбота.
«Сейчас ему будет предъявлено обвинение, с ним находится представитель посольства», — сказал он. Дипломат добавил, что состояние здоровья Макеева удовлетворительное, от операций он отказался.
Также он «отказывается и от помощи посольства», — рассказл Болбот. «Несмотря на это, мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдением прав и свобод российского гражданина за рубежом», — подчеркнул он.
На Алексея Макеева
Толпа пришла к дому Макеева и заставила выйти на улицу, после чего атаковала его. В ходе потасовки россиянин ранил одного из нападавших ножом, в результате чего
По факту убийства молодого человека Генпрокуратура Мексики возбудила уголовное дело. Excelsior 21 мая отмечало, что родственники погибшего мексиканца не обращались с соответствующими обвинениями в местные органы правопорядка, а также не стали забирать его тело.
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От помощи посольства он отказался.
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