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Принц Уильям рассказал о своих чувствах к погибшей матери

30.05.2017 01:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Принц Уильям, герцог Кембриджский, в интервью журналу GQ рассказал о своих чувствах к своей матери, принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе в Париже почти 20 лет назад.


Фото: flickr.com

По словам принца, он до сих пор сожалеет, что не может обратиться к ней за советом, и что она так и не увидела его жену Кэтрин и их детей, принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

В интервью принц Уильям сказал, что стабильность в семейной жизни для него чрезвычайно важна, и что он твердо намерен добиться того, чтобы его дети знали о жизни за пределами стен дворца.


Принцесса Диана с сыновьями, принцем Уильямом (справа) и принцем Гарри (в центре) в 1995 году. Фото: Reuters

«Я бы не мог исполнять свои обязанности без стабильной семьи. Для меня очень важна эта стабильность. Я хочу, чтобы мои дети выросли в атмосфере счастья, стабильности и безопасности».


На похоронах принцессы Дианы в Вестминстерском аббатстве. Фото: Reuters

Он добавил, что гибель матери стала для него таким потрясением, что он не мог разговаривать об этом вплоть до недавнего времени.

«Мне теперь легче, и я могу говорить об этом более открыто», — сказал герцог Кембриджский.

«Для этого мне понадобилось почти 20 лет. Мне по-прежнему сложно это делать. Потому что это было не так, как у других людей — все знали о том, что произошло, все знают эту историю, все ее [принцессу Диану] знали».


По словам принца, он до сих пор сожалеет, что его мать принцесса Диана так и не встретила его жену Кэтрин и их детей принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Фото: Reuters

Принц Уильям согласился на это интервью в рамках кампании поддержки благотворительной организации Heads Together, которая помогает людям с душевными заболеваниями.

«Главная цель — уничтожить табу. Невозможно ничего добиться до тех пор, пока это не будет сделано. Люди [с душевными заболеваниями] не могут получить помощь, если стыдятся своего заболевания. Ведь, в конце концов, сейчас уже XXI век», — говорит герцог Кембриджский.


«Я серьезно шокирован тем, как много людей живут в страхе и в изоляции из-за своих душевных болезней. Я просто этого не понимаю. Я знаю, что кажусь многим сдержанным и стеснительным человеком, я не всегда демонстрирую свои эмоции, но за закрытыми дверями я думаю о многом. Я полагаюсь на других, на их точку зрения, и я убежден в необходимости обсуждать этот вопрос».

 
 
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Принц Уильям, герцог Кембриджский, в интервью журналу GQ рассказал о своих чувствах к своей матери, принцессе Диане, погибшей в автокатастрофе в Париже почти 20 лет...

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