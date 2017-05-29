Последний запуск баллистической ракеты воодушевил руководство Северной Кореи. США грозят масштабными «подарками» и усиленным производством новых ракет.



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После осуществленного в понедельник успешного запуска баллистической ракеты Северная Корея ужесточила риторику в отношении США и Южной Кореи. Об этом во вторник, 30 мая, сообщают официальные СМИ КНДР.

Глава КНДР Ким Чен Ын, лично присутствовавший при запуске, отдал приказ о производстве еще более разрушительных видов вооружения. Успех северокорейской военной промышленности беспокоит «янки» и лишает мужества их «южно-корейских марионеток», цитирует Ким Чен Ына государственное агентство KCNA. В будущем США получат еще более масштабные «подарки» в отместку за их провокации, указал северокорейский лидер.

Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на то, что резолюции ООН запрещают стране вести разработку и тесты ядерного оружия и баллистических ракет. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. Трамп обещал также заблокировать попытки КНДР создать оружие, которое позволит Пхеньяну нанести удар по США.