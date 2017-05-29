ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КНДР угрожает США новыми "подарками"

30.05.2017 07:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Последний запуск баллистической ракеты воодушевил руководство Северной Кореи. США грозят масштабными «подарками» и усиленным производством новых ракет.


Фото: Reuters

После осуществленного в понедельник успешного запуска баллистической ракеты Северная Корея ужесточила риторику в отношении США и Южной Кореи. Об этом во вторник, 30 мая, сообщают официальные СМИ КНДР.

Глава КНДР Ким Чен Ын, лично присутствовавший при запуске, отдал приказ о производстве еще более разрушительных видов вооружения. Успех северокорейской военной промышленности беспокоит «янки» и лишает мужества их «южно-корейских марионеток», цитирует Ким Чен Ына государственное агентство KCNA. В будущем США получат еще более масштабные «подарки» в отместку за их провокации, указал северокорейский лидер.

Северная Корея регулярно проводит ракетные испытания, несмотря на то, что резолюции ООН запрещают стране вести разработку и тесты ядерного оружия и баллистических ракет. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность в связи с расширением северокорейских ракетных испытаний. Трамп обещал также заблокировать попытки КНДР создать оружие, которое позволит Пхеньяну нанести удар по США.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний запуск баллистической ракеты воодушевил руководство Северной Кореи. США грозят масштабными "подарками" и усиленным производством новых ракет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Оппозиция Венесуэлы заявила о 247 пострадавших за день в ходе протестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика