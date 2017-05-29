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Тереза Мэй заявила о возможности Brexit без переговоров и договора с ЕС

30.05.2017 08:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания может выйти из состава Евросоюза без заключения специального соглашения с Брюсселем, заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. По ее словам, страна откажется от переговоров, если не согласится с выдвигаемыми ЕС условиями по Brexit.


Фото: Reuters

В ходе открытых дебатов с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином в эфире телеканала Sky News премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна сможет выйти из состава Европейского союза без заключения специального соглашения с блоком.

«Мы будем вести переговоры, чтобы заключить правильную сделку, но, как я уже говорила, плохая сделка — это уже не сделка. Мы должны быть готовы выйти [без соглашения]», — отметила премьер-министр.

Мэй пояснила, что Великобритания намерена отказаться от соглашения с ЕС, если ее не устроят условия, на которых блок захочет заключить эту сделку. По ее словам, это важный момент в истории страны, «​у нас есть возможность действительно изменить страну к лучшему в будущем».

Ранее о возможности отказаться от переговоров с Брюсселем говорил министр Великобритании по вопросам выхода страны из ЕС Дэвид Дэвис. По его словам, страны блока требуют чрезмерные финансовые выплаты для согласования Brexit. Глава ведомства потребовал отказаться от них и изменить свою позицию для того, чтобы увидеть прогресс на переговорах.

Высокопоставленный представитель ЕС в комментарии с The Sunday Times подчеркнул, что шансы на выход Великобритании из ЕС без заключения новых соглашений теперь «превышают 50%». По информации Financiaol Times, стоимость выхода страны возрастет с € 60 млрд до € 100 млрд.

 
 
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Мэй пояснила, что Великобритания намерена отказаться от соглашения с ЕС, если ее не устроят условия, на которых блок захочет заключить эту сделку.

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