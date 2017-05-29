Около 750 человек госпитализированы в Японии из-за жары

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 750 человек были госпитализированы за минувшую неделю в Японии с тепловыми ударами. Об этом сообщило главное пожарное управление страны, сообщают информагентства.

За минувшую неделю не было зафиксировано ни одного летального случая из-за тепловых ударов, так как с 22 по 28 мая жара спала. В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, десятки тысяч были госпитализированы.

Медики настоятельно рекомендуют людям не находиться подолгу на улице, носить головные уборы и по возможности пить больше жидкости.-0-