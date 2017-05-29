ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 750 человек госпитализированы в Японии из-за жары

30.05.2017 09:09 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Около 750 человек госпитализированы в Японии из-за жары

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 750 человек были госпитализированы за минувшую неделю в Японии с тепловыми ударами. Об этом сообщило главное пожарное управление страны, сообщают информагентства.

За минувшую неделю не было зафиксировано ни одного летального случая из-за тепловых ударов, так как с 22 по 28 мая жара спала. В прошлом году из-за жары в Японии погибли более 100 человек, десятки тысяч были госпитализированы.

Медики настоятельно рекомендуют людям не находиться подолгу на улице, носить головные уборы и по возможности пить больше жидкости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшую неделю не было зафиксировано ни одного летального случая из-за тепловых ударов, так как с 22 по 28 мая жара спала. В прошлом году из-за жары в Японии...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Парагвае в результате наводнений пострадали 7 тыс. семей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика