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В Парагвае в результате наводнений пострадали 7 тыс. семей
30.05.2017 09:04 — Новости Мира | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 тыс. парагвайских семей пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями на юге страны. Об этом сообщил глава кабинета Национального управления по чрезвычайным ситуациям Парагвая Мигель Курита, передает ТАСС.
"Около 7 тыс. семей находятся в критической ситуации, учитывая, что они потеряли скот и урожай, - сказал он. - Многие пострадавшие остались без крова".
В настоящее время правительство отдает приоритетное значение обеспечению граждан продовольствием. В пострадавшие районы также были доставлены лекарства.
Ливни, которые привели к разливу реки Парагвай, обрушились на департаменты Ньеэмбуку и Мисьонес несколько дней назад. По прогнозам метеорологов, осадки продолжатся еще как минимум неделю.-0-
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"Около 7 тыс. семей находятся в критической ситуации, учитывая, что они потеряли скот и урожай, - сказал он. - Многие пострадавшие остались без крова".
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