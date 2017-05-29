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В Парагвае в результате наводнений пострадали 7 тыс. семей

30.05.2017 09:04 — Новости Мира | БелТА  
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В Парагвае в результате наводнений пострадали 7 тыс. семей

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7 тыс. парагвайских семей пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями на юге страны. Об этом сообщил глава кабинета Национального управления по чрезвычайным ситуациям Парагвая Мигель Курита, передает ТАСС.

"Около 7 тыс. семей находятся в критической ситуации, учитывая, что они потеряли скот и урожай, - сказал он. - Многие пострадавшие остались без крова".

В настоящее время правительство отдает приоритетное значение обеспечению граждан продовольствием. В пострадавшие районы также были доставлены лекарства.

Ливни, которые привели к разливу реки Парагвай, обрушились на департаменты Ньеэмбуку и Мисьонес несколько дней назад. По прогнозам метеорологов, осадки продолжатся еще как минимум неделю.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Около 7 тыс. семей находятся в критической ситуации, учитывая, что они потеряли скот и урожай, - сказал он. - Многие пострадавшие остались без крова".

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