ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ураган в Казахстане унес жизни трех человек

30.05.2017 09:25 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

30 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Ураган в городе Тараз Жамбылской области Казахстана унес жизни трех человек, еще трое оказались в больнице.

Как сообщил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, среди погибших двое рабочих и 14-летний школьник. Из-за падения деревьев и веток произошли многочисленные обрывы проводов электрических сетей и газопроводов низкого давления.

Ураган обрушился на Тараз 29 мая, порывы шквального ветра доходили до 30 м/с. В регионе создана комиссия. По состоянию на утро 30 мая аварийными службами восстановлено 100% электроснабжения, производятся работы по очистке улиц от упавших деревьев и мусора.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев потребовал принять все меры для бесперебойного функционирования города, а также оказать семьям погибших необходимую помощь и постоянно информировать о проводимой работе и ее итогах.-0-

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, среди погибших двое рабочих и 14-летний школьник. Из-за падения деревьев и веток произошли многочисленные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Около 750 человек госпитализированы в Японии из-за жары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика