Ураган в Казахстане унес жизни трех человек

30 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Ураган в городе Тараз Жамбылской области Казахстана унес жизни трех человек, еще трое оказались в больнице.

Как сообщил аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, среди погибших двое рабочих и 14-летний школьник. Из-за падения деревьев и веток произошли многочисленные обрывы проводов электрических сетей и газопроводов низкого давления.

Ураган обрушился на Тараз 29 мая, порывы шквального ветра доходили до 30 м/с. В регионе создана комиссия. По состоянию на утро 30 мая аварийными службами восстановлено 100% электроснабжения, производятся работы по очистке улиц от упавших деревьев и мусора.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев потребовал принять все меры для бесперебойного функционирования города, а также оказать семьям погибших необходимую помощь и постоянно информировать о проводимой работе и ее итогах.-0-