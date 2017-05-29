В Саратовской области при посадке загорелся самолет, один военнослужащий погиб

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один военнослужащий погиб, еще пять пострадали в ходе жесткой посадки самолета Ан-26 на аэродроме Балашов в Саратовской области. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передают информагентства.

Сегодня в 5.40 по минскому времени в ходе проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При посадке самолет загорелся. На его борту находились шесть членов экипажа.

По предварительной информации, причиной ЧП мог стать отказ одного из двигателей. К месту происшествия вылетела спецкомиссия Министерства обороны.-0-