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В Саратовской области при посадке загорелся самолет, один военнослужащий погиб
30.05.2017 09:34 — Новости Мира | БелТА
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один военнослужащий погиб, еще пять пострадали в ходе жесткой посадки самолета Ан-26 на аэродроме Балашов в Саратовской области. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передают информагентства.
Сегодня в 5.40 по минскому времени в ходе проведения учебно-тренировочного полета при заходе на посадку на аэродром самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). При посадке самолет загорелся. На его борту находились шесть членов экипажа.
По предварительной информации, причиной ЧП мог стать отказ одного из двигателей. К месту происшествия вылетела спецкомиссия Министерства обороны.-0-
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По предварительной информации, причиной ЧП мог стать отказ одного из двигателей. К месту происшествия вылетела спецкомиссия Министерства обороны.
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