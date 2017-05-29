В Великобритании тигр убил сотрудницу зоопарка

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании погибла работница зоопарка Hamerton Zoo Park, которая оказалась в одной клетке с тигром. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Зоопарк Hamerton Zoo Park находится вблизи города Хантингдон в графстве Кембриджшир.

По информации местной полиции, хищник проник за ограду, за которой была сотрудница зоопарка, и набросился на нее. Женщина погибла. После инцидента все посетители покинули территорию зоопарка.

Администрация зоопарка заявляет, что смерть сотрудницы - это несчастный случай.

Hamerton Zoo Park был открыт в 1990 году. В нем обитают малазийские и бенгальские тигры, волки, гепарды, а также различные виды птиц и рептилий.-0-