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В Великобритании тигр убил сотрудницу зоопарка

30.05.2017 09:42 — Новости Мира | БелТА  
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В Великобритании тигр убил сотрудницу зоопарка

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании погибла работница зоопарка Hamerton Zoo Park, которая оказалась в одной клетке с тигром. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Зоопарк Hamerton Zoo Park находится вблизи города Хантингдон в графстве Кембриджшир.

По информации местной полиции, хищник проник за ограду, за которой была сотрудница зоопарка, и набросился на нее. Женщина погибла. После инцидента все посетители покинули территорию зоопарка.

Администрация зоопарка заявляет, что смерть сотрудницы - это несчастный случай.

Hamerton Zoo Park был открыт в 1990 году. В нем обитают малазийские и бенгальские тигры, волки, гепарды, а также различные виды птиц и рептилий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Зоопарк Hamerton Zoo Park находится вблизи города Хантингдон в графстве Кембриджшир.

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