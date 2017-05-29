Туркменистан призывает выработать универсальные международные подходы к безопасности и транзиту энергоресурсов

30 мая, Ашхабад /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Туркменистан призывает к выработке универсальных международных подходов к безопасности и транзиту энергоресурсов. На это обратил внимание председатель Конференции Энергетической Хартии, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Максат Бабаев, выступая сегодня на Ашхабадском форуме Международной Энергетической Хартии, который с участием Беларуси проходит 30-31 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

Максат Бабаев подчеркнул важность деятельности Энергетической Хартии для Туркменистана и проведения данного форума, который должен стать очередным шагом по созданию основы для укрепления безопасности энергетических ресурсов, что особенно важно в современных условиях. "Международное сотрудничество в энергетической отрасли является приоритетом Туркменистана, - заявил председатель Конференции. - Наша страна стала инициатором принятия двух международных резолюций по обеспечению устойчивого энергетического развития. В настоящее время требуются универсальные подходы к энергетической безопасности". По его мнению, международный транзит энергоресурсов должен осуществляться на равноправной основе и с учетом целесообразных цен.

Генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии Урбан Руснак подчеркнул роль Туркменистана в вопросах энергетического развития. В частности, в период своего председательства в Энергетической Хартии Туркменистан разработал серьезную концепцию, приоритеты которой имеют не только региональное, но и международное значение с точки зрения обеспечения надежности и безопасности международных энергетических потоков для производителей, потребителей и транзитеров. Он также обратил внимание на все возрастающую роль Энергетической Хартии в непростых современных условиях мировых кризисов. Генеральный секретарь убежден, что требуется новый документ, касающийся вопросов транзита энергоресурсов, вклад в который внесет и Ашхабадская встреча.

На форуме детально обсуждаются вопросы разработки многостороннего рамочного соглашения по вопросам международного транзита энергетических ресурсов.

В программу международной встречи включены сессии "Трансграничный транспорт и транзит природного газа", "Растущая роль сжиженного природного газа в глобальной энергетической безопасности", "Поставка нефти на мировые рынки", "Трансграничная торговля электроэнергией и устойчивое развитие".

Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском регионе и Центральной Азии. Сейчас основными потребителями туркменского природного топлива являются Китай и Иран. По запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире и заинтересован в новых рынках в Европе и Азии.

Туркменистан председательствует в Энергетической Хартии и этот форум является центральным событием данного председательства.-0-