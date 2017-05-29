Ураган в Москве. Разгул стихии глазами пользователей Instagram

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Двадцать девятого мая на Москву обрушился страшный ураган . Есть жертвы - погибли 14 человек, число пострадавших приблизилось к 170.

"На данный момент установлено, что в результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая погибли 14 человек - 11 в Москве и трое в Московской области", - сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

По данным департамента здравоохранения Москвы, среди погибших один несовершеннолетний.

Как передает ТАСС, 146 человек оказались в больницах и на данный момент 108 из них все еще госпитализированы, в их числе 22 ребенка. В целом, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное или средней тяжести, однако, восемь человек пребывают в тяжелом состоянии. Пострадавшие от разгула стихии заработали ушибы, ссадины, переломы, ЧМТ, а также повреждения позвоночника.

Как сообщает МЧС России, ураган, бушевавший на территории Центральной России, испортил почти 2 тыс. автомобилей и повредил кровли примерно 200 зданий. Завалены более 6,5 тыс. деревьев. Из-за сильнейшего ветра более 130 пассажирских поездов пригородных маршрутов не смогли выехать по расписанию, 23 пассажирских поезда дальнего следования также были вынуждены задержаться. К тому же, отменили четыре аэроэкспресса Внуковского направления, а на территории наземного участка Московского метрополитена остановили полдесятка поездов. Более трехсот населенных пунктов, где в совокупности проживают порядка 44 тыс. человек, оказались обесточены.

Что касается непосредственно Москвы, то в российской столице непогода поломала более 3,5 тыс. деревьев, повредила крыши почти 150 зданий. Примерно полторы тысячи машин теперь нуждаются в ремонте.

Многие москвичи стали очевидцами разгула стихии. Своими фотографиями они поделились в социальной сети Instagram.

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