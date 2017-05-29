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Из-за урагана в Москве и области погибли 16 человек
30.05.2017 10:53 — Новости Мира | Tut.by
После урагана в Москве и Подмосковье 29 мая погибли 16 человек.
В Москве погибли 11 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает
Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.
Ранее сообщали об 11 жертвах. В Подмосковье жертвами стихии стал ребенок — 11-летнюю девочку придавило поваленным деревом.
Всего за медицинской помощью обратилось около 170 человек, на сегодняшний день 108 человек остаются в больницах, состояние 8 оценивается как тяжелое. Среди пострадавших более 20 детей. Медики сообщили, что люди получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.
29 мая во второй половине дня на Москву и пригород
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Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.
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