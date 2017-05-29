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Из-за урагана в Москве и области погибли 16 человек

30.05.2017 10:53 — Новости Мира | Tut.by  
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После урагана в Москве и Подмосковье 29 мая погибли 16 человек.


Фото: Reuters

В Москве погибли 11 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС. Она также рассказала о трех жертвах в Подмосковье, однако, по данным губернатора региона Андрея Воробьева, в области погибли 5 человек, пишет РИА «Новости».

Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

Ранее сообщали об 11 жертвах. В Подмосковье жертвами стихии стал ребенок — 11-летнюю девочку придавило поваленным деревом.

Всего за медицинской помощью обратилось около 170 человек, на сегодняшний день 108 человек остаются в больницах, состояние 8 оценивается как тяжелое. Среди пострадавших более 20 детей. Медики сообщили, что люди получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

29 мая во второй половине дня на Москву и пригород обрушилась непогода: порывы ветра достигли 30 м/с, шел сильный дождь. Ветер вырывал с корнем деревья, валил рекламные щиты, переворачивал остановки. Из-за урагана повалены более 3,5 тысячи деревьев, повреждены 1,5 тысячи автомобилей и кровли более 140 зданий.

 
 
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Точное число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняются.

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