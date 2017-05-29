В Дарницком районе Киева расстреляли советника руководителя директора ГП «Укрспирт», бывшего и. о. директора предприятия, Виктора Панкова. Об этом сообщают источники 112.ua.



Фото: 112.ua

В частности, информацию о том, что убит был именно Виктор Панков, подтвердили источники в правоохранительных органах. Также личность погибшего подтвердили и источники, близкие к руководству «Укрспирта».

Начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев смог сказать только, что погибший был советником руководителя «Укрспирта». «Советник руководителя государственного предприятия «Укрспирт», — сказал Чернышев.

«Мужчина шел к своему авто, которое было припарковано на обочине. 4−5 выстрелов слышали свидетели. Оружие, из которого были произведены выстрелы, сейчас устанавливается, на месте были изъяты вещественные доказательства… Сколько было убийц, мы пока не знаем. Отрабатываются версии, одна из них — убийство связано с его профессиональной деятельностью», — сказал Чернышев.

Убийство произошло утром 30 мая в Дарницком районе Киева. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета. В столице введен план «Перехват».

Позже личность погибшего подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром в Киеве на Позняках выстрелом в спину был застрелен помощник директора государственного концерна «УкрСпирт» Виктор Панков. В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией «левого» спирта. Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств. Думаю, что одной из ведущих версий подлежащих проверке должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне «УкрСпирт», — написал Геращенко.