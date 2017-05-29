﻿ В Киеве застрелили советника директора "Укрспирта". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Киеве застрелили советника директора "Укрспирта"

30.05.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Дарницком районе Киева расстреляли советника руководителя директора ГП «Укрспирт», бывшего и. о. директора предприятия, Виктора Панкова. Об этом сообщают источники 112.ua.


Фото: 112.ua

В частности, информацию о том, что убит был именно Виктор Панков, подтвердили источники в правоохранительных органах. Также личность погибшего подтвердили и источники, близкие к руководству «Укрспирта».

Начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев смог сказать только, что погибший был советником руководителя «Укрспирта». «Советник руководителя государственного предприятия «Укрспирт», — сказал Чернышев.

«Мужчина шел к своему авто, которое было припарковано на обочине. 4−5 выстрелов слышали свидетели. Оружие, из которого были произведены выстрелы, сейчас устанавливается, на месте были изъяты вещественные доказательства… Сколько было убийц, мы пока не знаем. Отрабатываются версии, одна из них — убийство связано с его профессиональной деятельностью», — сказал Чернышев.

Убийство произошло утром 30 мая в Дарницком районе Киева. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета. В столице введен план «Перехват».

Позже личность погибшего подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром в Киеве на Позняках выстрелом в спину был застрелен помощник директора государственного концерна «УкрСпирт» Виктор Панков. В свое время Виктор Панков и сам дважды занимал пост главы этой непростой государственной компании, постоянно попадающей в скандалы, связанные с реализацией «левого» спирта. Полиция будет рассматривать все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений и заканчивая невыполнением финансовых обязательств. Думаю, что одной из ведущих версий подлежащих проверке должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне «УкрСпирт», — написал Геращенко.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле Audi красного цвета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Из-за урагана в Москве и области погибли 16 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика