ЕАЭС и Индия подпишут заявление о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное заявление о начале переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией будет подписано 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Формирование зоны свободной торговли - важный шаг, который позволит диверсифицировать и нарастить экспорт товаров стран ЕАЭС в Индию", - отметили в ЕЭК.

Как ожидается, укрепление торговых связей будет способствовать росту инвестиционной активности бизнесменов стран ЕАЭС и Индии, расширению объемов оказания услуг, связанных с внешнеторговыми операциями.

"Предстоящие переговоры будут охватывать широкий спектр тем торгового регулирования, включая таможенное администрирование, охрану и защиту прав интеллектуальной собственности, снижение тарифных и нетарифных барьеров во взаимной торговле и другое", - проинформировали в ЕЭК.-0-