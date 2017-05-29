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Ураган повредил самолеты в аэропорту Шереметьево
30.05.2017 13:09 — Новости Мира | Tut.by
Несколько авиалайнеров, стоявших в аэропорту Шереметьево, оказались повреждены
Так, рассказали источники агентства, сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на SSJ-100, повредив воздухозаборник самолета. Самолет Airbus-330 во время урагана получил повреждения створки шасси из-за удара обслуживающей стремянки, а Boeing-777 — двери, в которую ударился трап.
Кроме того, Airbus, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, во время захода на посадку в Шереметьево ударила молния. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.
29 мая в Москве и Московской области прошла гроза, сопровождавшая порывами ветра более 20 метров в секунду. Власти Москвы сообщили об 11 погибших в результате урагана и более 160 пострадавших. В Подмосковье, по данным властей области, погибли пять человек, более 30 пострадали.
В Московской области из-за урагана, повредившего линии электропередачи, без света остались более 18 тысяч человек. Из-за деревьев, упавших на рельсы, было нарушено движение пригородных поездов на нескольких направлениях, а также аэроэкспресса в аэропорт Внуково.
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29 мая в Москве и Московской области прошла гроза, сопровождавшая порывами ветра более 20 метров в секунду.
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