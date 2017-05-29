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Ураган повредил самолеты в аэропорту Шереметьево

30.05.2017 13:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Несколько авиалайнеров, стоявших в аэропорту Шереметьево, оказались повреждены ураганом, прошедшим 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей диспетчерских служб Московского авиаузла.

Так, рассказали источники агентства, сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на SSJ-100, повредив воздухозаборник самолета. Самолет Airbus-330 во время урагана получил повреждения створки шасси из-за удара обслуживающей стремянки, а Boeing-777 — двери, в которую ударился трап.

Кроме того, Airbus, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, во время захода на посадку в Шереметьево ударила молния. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.

29 мая в Москве и Московской области прошла гроза, сопровождавшая порывами ветра более 20 метров в секунду. Власти Москвы сообщили об 11 погибших в результате урагана и более 160 пострадавших. В Подмосковье, по данным властей области, погибли пять человек, более 30 пострадали.

В Московской области из-за урагана, повредившего линии электропередачи, без света остались более 18 тысяч человек. Из-за деревьев, упавших на рельсы, было нарушено движение пригородных поездов на нескольких направлениях, а также аэроэкспресса в аэропорт Внуково.

 
 
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29 мая в Москве и Московской области прошла гроза, сопровождавшая порывами ветра более 20 метров в секунду.

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