Ураган повредил самолеты в аэропорту Шереметьево

Несколько авиалайнеров, стоявших в аэропорту Шереметьево, оказались повреждены ураганом , прошедшим 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей диспетчерских служб Московского авиаузла.

Так, рассказали источники агентства, сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на SSJ-100, повредив воздухозаборник самолета. Самолет Airbus-330 во время урагана получил повреждения створки шасси из-за удара обслуживающей стремянки, а Boeing-777 — двери, в которую ударился трап.

Кроме того, Airbus, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, во время захода на посадку в Шереметьево ударила молния. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.

29 мая в Москве и Московской области прошла гроза, сопровождавшая порывами ветра более 20 метров в секунду. Власти Москвы сообщили об 11 погибших в результате урагана и более 160 пострадавших. В Подмосковье, по данным властей области, погибли пять человек, более 30 пострадали.

В Московской области из-за урагана, повредившего линии электропередачи, без света остались более 18 тысяч человек. Из-за деревьев, упавших на рельсы, было нарушено движение пригородных поездов на нескольких направлениях, а также аэроэкспресса в аэропорт Внуково.