Меркель: Европа должна стать активным международным игроком

Европа должна стать активным игроком на международной арене. Об этом заявила в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.



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«Контакты с США, как и с другими партнерами, конечно, важны, трансатлантические отношения имеют выдающееся значение, — сказала она. — Но становится все больше причин для того, чтобы мы взяли нашу судьбу в наши руки».

«Европа должна стать активным игроком в международных делах», — убеждена канцлер. По ее словам, «есть необходимость внести вклад в решение конфликтов, как, например, в Ливии, проводить единую внешнюю политику». «В некоторых вопросах мы не так хороши, как должны быть», — считает глава германского кабмина.

Меркель также прокомментировала свое заявление, сделанное в конце прошлой недели после саммита «семерки» в итальянском Таормине, в котором она констатировала, что времена, когда европейские страны могли полагаться на других, прошли. Ее слова были восприняты как явная критика в адрес президента США Дональда Трампа.

«Я лишь указала на то, что в свете текущей ситуации есть еще больше причин для того, чтобы мы в Европе взяли нашу судьбу в свои собственные руки», — пояснила канцлер ФРГ.