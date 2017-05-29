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ВОЗ: ежегодно из-за курения умирает более 7 млн человек

30.05.2017 14:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Более 7 млн человек умирают ежегодно вследствие употребления табака, а связанные с этой вредной привычкой экономические потери составляют $ 1,4 трлн. Эти данные приведены в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его выход в свет приурочен к отмечаемому ежегодно 31 мая Всемирному дню без табака.

«Ежегодно из-за употребления табака умирает более 7 млн человек, а расходы на здравоохранение и в связи со снижением производительности труда обходятся семьям и правительствам более чем в $ 1,4 трлн», — говорится в докладе. Подчеркивается, что «табак причастен к 16% всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний».

Как отмечают эксперты, табак «создает многочисленные угрозы для всех людей, а также для национального и регионального развития». В частности, согласно исследованиям, в беднейших семьях расходы на табачные изделия часто составляют более 10% от общих семейных расходов, а это означает, что меньше средств остается на еду, образование и здравоохранение. По данным ВОЗ, около 860 млн взрослых курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Из-за выращивания табака дети перестают ходить в школу: занятия пропускают 10−14% школьников в семьях, работающих на табачных полях. Производство табака негативно сказывается на здоровье работников из-за воздействия опасных химических веществ. Огромный вред он наносит также окружающей среде: вместе с табачным дымом в нее попадают тысячи тонн канцерогенов.

В ВОЗ считают налогообложение «мощным инструментом для борьбы против табака». Правительства ежегодно собирают около $ 270 млрд за счет акцизного налога на табак. Однако, по мнению экспертов, «эту сумму можно было бы увеличить более чем на 50%» и получать ежегодно еще $ 141 млрд, если увеличить во всех странах налог на каждую пачку сигарет на $ 0,8. Полученные таким путем доходы «будут способствовать мобилизации внутренних ресурсов» для достижения государствами приоритетных целей в области развития в рамках повестки дня на период до 2030 года, говорится в докладе.

 
 
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Экономические потери от курения, по подсчетам организации, составляют более $1,4 трлн

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