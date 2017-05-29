Ежегодно курение уносит более семи миллионов жизней - ВОЗ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более семи миллионов человек умирают ежегодно вследствие употребления табака, а связанные с этой вредной привычкой экономические потери составляют $1,4 трлн. Такие цифры приведены в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ежегодно из-за употребления табака умирает более семи миллионов человек, а расходы на здравоохранение и в связи со снижением производительности труда обходятся семьям и правительствам более чем в $1,4 трлн. Также в докладе говорится, что "табак причастен к 16% всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний".

По данным ВОЗ, около 860 млн взрослых курильщиков живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Отмечается, что из-за выращивания табака дети перестают ходить в школу: занятия пропускают 10-14% школьников в семьях, работающих на табачных полях.

Кроме того, употребление табака оказывает серьезное негативное влияние на окружающую среду.

В ВОЗ считают налогообложение "мощным инструментом для борьбы против табака". Правительства ежегодно собирают около $270 млрд за счет акцизного налога на табак. Однако, по мнению экспертов, "эту сумму можно было бы увеличить более чем на 50%" и получать ежегодно еще $141 млрд, если увеличить во всех странах налог на каждую пачку сигарет на $0,8. Полученные таким путем доходы будут способствовать мобилизации внутренних ресурсов для достижения государствами приоритетных целей в области развития в рамках Повестки дня на период до 2030 года, говорится в докладе.

Завтра, 31 мая, будет отмечаться Всемирный день без табака.-0-