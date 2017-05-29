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Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины
30.05.2017 15:13 — Новости Мира | Tut.by
Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего он вступит в силу.
Нидерланды — единственная страна ЕС,
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Нидерланды - единственная страна ЕС, не ратифицировавшая документ, который предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.
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