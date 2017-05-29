Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего он вступит в силу.

Нидерланды — единственная страна ЕС, не ратифицировавшая документ , который предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.