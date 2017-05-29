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Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

30.05.2017 15:14 — Новости Мира | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной, сообщают информагентства.

На заседании присутствовали голландский премьер-министр Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс, поддерживающие ассоциацию Украина - ЕС.

Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего он вступит в силу.

До этого момента Нидерланды являлись единственной страной ЕС, не ратифицировавшей документ, который предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании присутствовали голландский премьер-министр Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс, поддерживающие ассоциацию Украина - ЕС.

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