Сенат Нидерландов одобрил ассоциацию ЕС и Украины

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая палата голландского парламента (Сенат) одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной, сообщают информагентства.

На заседании присутствовали голландский премьер-министр Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс, поддерживающие ассоциацию Украина - ЕС.

Теперь законопроект должен быть подписан королем и опубликован в правительственном издании, после чего он вступит в силу.

До этого момента Нидерланды являлись единственной страной ЕС, не ратифицировавшей документ, который предусматривает укрепление взаимодействия сообщества и Украины в различных областях.-0-