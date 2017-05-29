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Кадыров пригласил Макрона и Меркель лично оценить ситуацию с геями в Чечне

30.05.2017 15:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону посетить республику, чтобы лично убедиться в лживости информации о нарушении прав геев. Соответствующий пост он разместил на своем канале в Telegram во вторник, 30 мая.


Фото: instagram.com/kadyrov95

«Президент Франции Макрон, взяв с собой [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!» — написал Кадыров.

Он высказал мнение, что французский лидер придерживается двойных стандартов, сначала обвиняя российские средства массовой информации в клевете, а потом апеллируя к распространенным в них данных.

Глава Чечни счел лучшим ответом на заявления европейских лидеров «и всем сочувствующих им» отрывок из монолога Александра Чацкого, героя комедии Александра Грибоедова «Горе от ума»:

«Ах! Франция! Нет в мире лучше края!
— Решили две княжны, сестрицы, повторяя
Урок, который им из детства натвержен.
Куда деваться от княжон!
— Я одаль воссылал желанья
Смиренные, однако вслух,
Чтоб истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил он в ком‑нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою вожжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой».

29 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил, что намерен отслеживать ситуацию с соблюдением прав секс-меньшинств в северокавказской республике, пишет ТАСС. В начале месяца Ангела Меркель обратилась к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

Информацию о массовых задержаниях геев в Чечне распространила в начале апреля «Новая газета». Глава ЧР опровергал все выдвинутые обвинения. По данным регионального МВД, заявлений по факту притеснений от представителей ЛГБТ-сообществ не поступало. В то же время правозащитники из «Российской ЛГБТ-сети» заявляют, что вывозят геев из республики.

 
 
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Соответствующий пост он разместил на своем канале в Telegram во вторник, 30 мая.

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