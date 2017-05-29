|
Кадыров пригласил Макрона и Меркель лично оценить ситуацию с геями в Чечне
30.05.2017 15:49 — Новости Мира | Tut.by
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону посетить республику, чтобы лично убедиться в лживости информации о нарушении прав геев. Соответствующий пост он разместил на своем канале в Telegram во вторник, 30 мая.
«Президент Франции Макрон, взяв с собой [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты!» — написал Кадыров.
Он высказал мнение, что французский лидер придерживается двойных стандартов, сначала обвиняя российские средства массовой информации в клевете, а потом апеллируя к распространенным в них данных.
Глава Чечни счел лучшим ответом на заявления европейских лидеров «и всем сочувствующих им» отрывок из монолога Александра Чацкого, героя комедии Александра Грибоедова «Горе от ума»:
«Ах! Франция! Нет в мире лучше края!
29 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным
Информацию о массовых задержаниях геев в Чечне распространила в начале апреля «Новая газета». Глава ЧР опровергал все выдвинутые обвинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующий пост он разместил на своем канале в Telegram во вторник, 30 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии