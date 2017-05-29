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C начала года погибли 44 гражданских. ОБСЕ критикует массовые нарушения перемирия на Донбассе

30.05.2017 17:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в преддверии нового раунда переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины констатировала резкое увеличение числа нарушений режима прекращения огня в регионе.


Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: dw.de

За прошедшую неделю вдоль почти 500-километровой линии соприкосновения на Донбассе зарегистрировано более 1200 нарушений — почти в полтора раза больше, чем неделей ранее, заявил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александер Хуг в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 30 мая.

Хуг, однако, отметил, что ситуация в регионе постоянно меняется: бывают недели, когда на Донбассе спокойнее. В то же время насилие в зоне конфликта происходит ежедневно. «Не было ни одного единственного дня, когда бы не стреляли», — сказал швейцарский дипломат.

Почему нарушения не прекращаются

Глава миссии ОБСЕ считает проблемой то, что стороны конфликта находятся слишком близко друг к другу и тяжелые вооружения, такие как танки, гаубицы и артиллерия, вопреки Минским соглашениям, не отведены от линии соприкосновения. Большинство боев идут в пяти горячих точках, особенно в районе Донецка. Поскольку боестолкновения происходят возле населенных районов, часто гибнут мирные жители: только с начала года на Донбассе погибли 44 гражданских лица — более чем вдвое больше, чем за тот же период 2016-го, сообщил Хуг.

Он подчеркнул опасность работы наблюдателей ОБСЕ, напомнив, что в апреле в регионе погибли два члена мониторинговой миссии: их патрульный автомобиль подорвался на мине. «С 23 апреля наши патрули передвигаются лишь по бетонным и асфальтированным дорогам. Это, конечно, ограничивает нашу работу. Мы больше не заходим в деревни, в которые заходили прежде», — отметил представитель ОБСЕ.

Хуг позитивно оценил предстоящую 30 мая в Берлине встречу глав МИД «нормандской четверки» — Германии, Франции, Украины и России. «Конфликт может быть урегулирован только политическим путем. Поэтому переговоры на всех уровнях, включая этот — в нормандском формате, очень-очень важны», — пояснил он.

 
 
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"Не было ни одного единственного дня, когда бы не стреляли", - сказал швейцарский дипломат.

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