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в результате двух взрывов в Багдаде погибли 27 человек, более 100 пострадали
30.05.2017 20:54 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере 27 человек погибли, более сотни пострадали в результате двух взрывов, прогремевших во вторник в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Минувшей ночью боевики террористической группировки «Исламское государство» подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль в багдадском квартале Эль-Каррада.
По данным телеканала, в результате атаки погибли 16 человек, 75 получили ранения.
Второй взрыв прогремел утром рядом с мостом Аш-Шухадаа — взрывное устройство было заложено в автомобиле. Не менее 11 человек погибли, 35 получили ранения.
Ответственность за вторую вылазку не взяла пока ни одна из действующих в Ираке экстремистских группировок.
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Два взрыва прогремели во вторник в столице Ирака.
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