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В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в Фейсбуке

30.05.2017 21:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за «лайк» в социальной сети «Фейсбук». Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).

Как сообщает издание The Local Switzerland, в 2015 году осужденный швейцарец, имя которого не называется, поставил «лайк» к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.

В ответ на это Кесслер подал в суд не только на авторов комментариев, но и на того, кто их «залайкал», объяснив это тем, что «лайк» продвигает публикацию и делает ее видимой для большего числа пользователей.

Судья также отметил, что «лайк» подразумевает одобрение, и ответчик таким образом продемонстрировал, что он согласен с содержанием оскорбительных комментариев.

В 1998 году сам Кесслер был приговорен к небольшому сроку заключения после того, как публично сравнил ритуальный забой животных по еврейским традициям с преступлениями немецких нацистов.

Однако суд отметил, что по прошествии почти 20 лет с момента вынесения приговора у ответчиков нет оснований обвинять Кесслера в расистских и антисемитских взглядах.

Как отмечает агентство Франс-пресс, для Швейцарии это первый случай обвинительного приговора за «лайк» в соцсети.

В марте в России чувашского активиста «Открытой России» Дмитрия Семенова оштрафовали на три тысячи рублей за репост новости о том, как его судили за репост фотографии с депутатом Госдумы Виталием Милоновым.

 
 
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Как отмечает агентство Франс-пресс, для Швейцарии это первый случай обвинительного приговора за "лайк" в соцсети.

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