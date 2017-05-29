Серия взрывов прогремела в Багдаде: почти три десятка убитых и более сотни раненых

Серия мощных взрывов сотрясла столицу Ирака, передают информагентства. Их уже окрестили "местью ИГИЛ" за наступление иракской армии в Мосуле.

Первый взрыв прогремел ночью в квартале Эль-Каррада, расположенном в оживленном районе Багдада. Начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван у одного из крупных кафе. Сейчас у мусульман идет священный месяц Рамадан, во время которого принимать пищу можно только после захода солнца, поэтому в заведении находилось много людей.

Пока неизвестно, был ли подрыв осуществлен дистанционно или автомобилем управлял террорист-смертник. В результате этой атаки погибли 16 человек и 75 получили ранения разной степени тяжести.

Второй взрыв был произведен под утро в районе моста Аш-Шухадаа. Взрывное устройство также было заложено в автомобиле. В результате теракта погибли 11 человек и 35 получили ранения.

Также на севере иракской столицы позднее был произведен третий взрыв. В районе Шатт ат-Таджи на севере Багдада взорвалось самодельное взрывное устройство. Из находившейся на автопарковке группы людей три человека получили ранения разной степени тяжести.

Ответственность за содеянное взяли на себя боевики из группировки "Исламское государство".