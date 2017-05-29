|
Военный самолет аварийно приземлился в Непале
30.05.2017 23:21 — Новости Мира | БелТА
По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате аварийной посадки самолета непальской армии на западе страны, сообщают информагентства.
Инцидент произошел в аэропорту Кольти в округе Баджура (около 700 км от столицы Непала Катманду). Небольшое воздушное судно M28 Skytruck доставляло продовольствие в горный район Хумла в западной части Непала. Пунктом назначения стоял аэродром Симикота, но из-за плохой погоды самолет был перенаправлен в Баджуру.
Посадка получилась жесткой. Самолет проехал около 50 метров по взлетно-посадочной полосе и затем опрокинулся. Пилот погиб на месте, а двое военнослужащих, сопровождавших груз, получили тяжелые ранения.
Напомним, ранее в Непале потерпел крушение самолет LET-410 чешского производства. Он разбился при посадке в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле. Тогда погибли оба пилота, а третий член экипажа получил тяжелые травмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посадка получилась жесткой. Самолет проехал около 50 метров по взлетно-посадочной полосе и затем опрокинулся. Пилот погиб на месте, а двое военнослужащих,...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии