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Военный самолет аварийно приземлился в Непале

30.05.2017 23:21 — Новости Мира | БелТА  
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Военный самолет аварийно приземлился в Непале

По меньшей мере один человек погиб и двое пострадали в результате аварийной посадки самолета непальской армии на западе страны, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в аэропорту Кольти в округе Баджура (около 700 км от столицы Непала Катманду). Небольшое воздушное судно M28 Skytruck доставляло продовольствие в горный район Хумла в западной части Непала. Пунктом назначения стоял аэродром Симикота, но из-за плохой погоды самолет был перенаправлен в Баджуру.

#VIDEO Scenes after Nepal Army plane crashes at Bajura Airport on Tuesday#KathmanduPost https://t.co/Z3WBTQegsU pic.twitter.com/4eZqBxWECQ

Посадка получилась жесткой. Самолет проехал около 50 метров по взлетно-посадочной полосе и затем опрокинулся. Пилот погиб на месте, а двое военнослужащих, сопровождавших груз, получили тяжелые ранения.

Напомним, ранее в Непале потерпел крушение самолет LET-410 чешского производства. Он разбился при посадке в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле. Тогда погибли оба пилота, а третий член экипажа получил тяжелые травмы.

 
 
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Посадка получилась жесткой. Самолет проехал около 50 метров по взлетно-посадочной полосе и затем опрокинулся. Пилот погиб на месте, а двое военнослужащих,...

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