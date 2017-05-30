Президент России Владимир Путин призвал НАТО не создавать себе «мифических российских угроз», а бороться с главной проблемой на сегодняшний день — терроризмом. Такое заявление российский президент сделал в интервью французскому изданию Le Figaro во время своей поездки в Париж. Фрагмент интервью опубликован на сайте газеты.



Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

«Не нужно нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн. Сами напридумывали, потом сами себя пугаете. И на этой основе еще формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив», — сказал президент.

По словам Путина, перспективы есть только у политики сотрудничества по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. «Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем нужно думать. А мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — подчеркнул президент.

В понедельник, 29 мая, Путин побывал с визитом в Париже , где провел первую встречу с новоизбранным президентом страны Эммануэлем Макроном. Однодневный визит российского президента в столицу Франции состоялся по приглашению французской стороны и стал его первой поездкой во Францию за полтора года. Оба лидера положительно оценили свою первую встречу, в ходе которой обсуждались в том числе Украина и Сирия.