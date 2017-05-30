ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин призвал НАТО "не придумывать мифических российских угроз", а бороться с терроризмом

30.05.2017 22:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России Владимир Путин призвал НАТО не создавать себе «мифических российских угроз», а бороться с главной проблемой на сегодняшний день — терроризмом. Такое заявление российский президент сделал в интервью французскому изданию Le Figaro во время своей поездки в Париж. Фрагмент интервью опубликован на сайте газеты.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

«Не нужно нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн. Сами напридумывали, потом сами себя пугаете. И на этой основе еще формулируете перспективы политики. Нет у такой политики никаких перспектив», — сказал президент.

По словам Путина, перспективы есть только у политики сотрудничества по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности. «Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем нужно думать. А мы все рассуждаем о том, какие угрозы Россия создает», — подчеркнул президент.

В понедельник, 29 мая, Путин побывал с визитом в Париже, где провел первую встречу с новоизбранным президентом страны Эммануэлем Макроном. Однодневный визит российского президента в столицу Франции состоялся по приглашению французской стороны и стал его первой поездкой во Францию за полтора года. Оба лидера положительно оценили свою первую встречу, в ходе которой обсуждались в том числе Украина и Сирия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают. Война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем нужно думать. А мы все рассуждаем о том, какие...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в Фейсбуке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика