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Смертник привел в действие взрывное устройство у школы в Ираке

31.05.2017 01:10 — Новости Мира | БелТА  
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Смертник привел в действие взрывное устройство у школы в Ираке

По данным информагентств, ссылающихся на телеканал "Ас-Сумария", в иракском городе Хит произошел теракт, в результате которого террорист-смертник подорвал себя в центре города, неподалеку от школы.

Город Хит расположен в провинции Анбар в центре Ирака. Сообщается, что в момент взрыва на улице находились люди, однако точные данные о погибших и раненых пока не сообщаются. По всей видимости, их не менее десятка.

 
 
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Сообщается, что в момент взрыва на улице находились люди, однако точные данные о погибших и раненых пока не сообщаются. По всей видимости, их не менее десятка.

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