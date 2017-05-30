Смертник привел в действие взрывное устройство у школы в Ираке

По данным информагентств, ссылающихся на телеканал "Ас-Сумария", в иракском городе Хит произошел теракт, в результате которого террорист-смертник подорвал себя в центре города, неподалеку от школы.

Город Хит расположен в провинции Анбар в центре Ирака. Сообщается, что в момент взрыва на улице находились люди, однако точные данные о погибших и раненых пока не сообщаются. По всей видимости, их не менее десятка.