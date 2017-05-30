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США успешно перехватили баллистическую ракету условного противника

31.05.2017 00:55 — Новости Мира | БелТА  
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США успешно перехватили баллистическую ракету условного противника

Военные США объявили об успешном перехвате межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной в рамках внутренних учений из района Маршалловых островов в Тихом океане, передают информагентства.

В ходе испытаний была проверена эффективность т. н. "наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета", дислоцированной в Калифорнии. Ракету-мишень удалось поразить в ходе прямого столкновения.

По предварительным данным, боевая задача была выполнена в полном объеме, более точную информацию соберут военные эксперты.

Испытания проводились после серии запусков ракет средней дальности со стороны КНДР. В ответ на эти действия США направили три авианосные группы к корейскому полуострову и усилили систему ПРО Республики Корея новейшими комплексами THAAD.

Комплекс ПРО США под названием GMD был развернут в 2005 году. Он рассчитан на перехват МБР и их боевых частей в космосе, за пределами земной атмосферы.

 
 
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В ходе испытаний была проверена эффективность т. н. "наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета", дислоцированной в Калифорнии....

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