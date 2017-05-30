Под Рязанью разбился пилот самодельного летательного аппарата

Самодельный легкомоторный летательный аппарат разбился под Рязанью, передают информагентства. Он врезался в опору ЛЭП и рухнул на землю. Пилот, имевший солидный опыт управления подобными устройствами, погиб на месте.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщает, что погибшему было 59 лет и он имел достаточно часов налета на маломощных военных самолетах. Также он был военным штурманом, а пилотированием небольших летательных аппаратов занимался с начала 2000-ых гг.

По факту происшествия проводится проверка. Пока факт регистрации летательного аппарата не установлен.